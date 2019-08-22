Пропавшую в Нижегородской области пятилетнюю девочку нашли спустя три дня. Видео

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Пятилетнюю Зарину, которая
Известно, что девочка жива и цела. Ее нашли ночью в лесу — Зарина откликнулась, когда услышала голоса людей.
В поисках участвовали несколько волонтерских отрядов, в том числе пятеро добровольцев из «Лизы Алерт Рязань».
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.