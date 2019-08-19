Рязанцев попросили помочь в поисках пятилетней девочки из Нижегородской области

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Рязанцев попросили помочь в поисках пятилетней девочки из поселка Степановка Вознесенского района Нижегородской области. Информацию разместили в группе поисково-спасательного отряда «
Зарина Авгонова ушла из дома около 14:00 18 августа, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 110 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы, заплетенные в косу.
Одежда: темно-синие колготки, бело-серая толстовка с капюшоном и красные сапоги. На поиски ребенка выехали три отряда Национального центра помощи детям их Московской области, Рязани и Екатеринбурга, а также волонтеры «Лизы Алерт Рязань».
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700 56 76.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.