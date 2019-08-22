Определились. Под Рязанью решили провести фестиваль «За Окой пасутся КО…»

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Фото: Pixabay.com
Под Рязанью
Фестиваль устроят 14 сентября в традиционном месте — дубовой роще между селами Коростово и Заокское Рязанского района. В этом году он пройдет в шестой раз.
Начало в 12:00.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.