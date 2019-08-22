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16:32, 22 августа 2019 520
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Никаких претензий Карабасову не могу предъявить — Любимов

Никаких претензий Карабасову не могу предъявить — Любимов

В четверг, 22 августа, на пресс-конференции Николай Любимов заявил, что не имеет претензий к бывшему и.о. главы администрации Сергею Карабасову. Губернатора попросили выразить позицию относительно долгого отсутствия полноценного мэра в Рязани.

«Я не согласен с формулировкой, что рязанцы не могут влиять на выборы мэра, — сказал он. — Жители избирают депутатов, они выбирают сити-менеджера. При чем глава города выбирается из депутатов».

Глава региона пояснил, что мэр должен взаимодействовать с депутатским корпусом, с областным правительством.

«Хотя с Сергеем Юрьевичем Карабасовым не было проблем во взаимодействии, никаких претензий я ему не могу предъявить», — отметил губернатор.

Напомним, Карабасов подал в отставку в конце мая. Сейчас он находится в СИЗО. Бывшего и.о. мэра задержали по делу с «площадкой-призраком» в рязанском лесопарке. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Конкурс на должность главы городской администрации назначен на 6 сентября.


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