На участке центральной рязанской улицы ограничат движение

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В пятницу, 23 августа, на проезде Завражнова ограничат движение транспорта. Об этом сообщил
Движение ограничат с 9:30 до 10:30 от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС из-за мероприятий к 76-й годовщине Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве/
Мэрия попросила водителей не оставлять личный транспорт на проезде Завражнова с 8:00 до 10:45.
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