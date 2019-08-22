Машину рязанца арестовали за долги перед «Теплосетью»

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Рязанские приставы совместно с сотрудниками МУП «РМПТС» ведут работу с потребителями, у которых есть долги за коммунальные услуги, в частности за отопление и горячую воду.
Во время рейда 21 августа приставы арестовали машину одного из должников. Автомобиль передали на хранение представителям рязанской «Теплосети». Его намерены продать через «Росимущество» в счет погашения задолженности за отопление и ГВС. Отмечается, что на данный момент долг рязанца составляет 248 544 рублей.
«Мы постоянно обращаем внимание наших потребителей на необходимость вовремя и в полном объеме оплачивать отопление и горячую воду. Первый тревожный звонок для тех, кто вовремя не платит, — указание в квитанции информации о сумме долга. Подобные мероприятия, которые мы проводим совместно с рязанскими приставами, являются регулярными и еще раз напоминают жителям не копить долги, а своевременно их оплачивать», — пояснили в МУП «РМПТС».
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