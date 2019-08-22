Из рязанского дома украли больше 10 велосипедов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из дома №11 корпус 2 по улице Семчинской пропали. Об этом RZN.info рассказал очевидец, живущий в соседнем доме.
Велосипеды пропали из двух подъездов дома. Как отметил собеседник, всего неизвестные украли около 10 велосипедов из второго подъезда дома и четыре из первого.
Пострадавшие написали заявление в полицию.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязани запустили опрос об удобном времени для ремонта дорог
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и Monview.