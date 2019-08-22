Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:26, 22 августа 2019 124
 0    0

Из рязанского дома украли больше 10 велосипедов

Из рязанского дома украли больше 10 велосипедов

Из дома №11 корпус 2 по улице Семчинской пропали. Об этом RZN.info рассказал очевидец, живущий в соседнем доме.

Велосипеды пропали из двух подъездов дома. Как отметил собеседник, всего неизвестные украли около 10 велосипедов из второго подъезда дома и четыре из первого.

Пострадавшие написали заявление в полицию.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
7 часов назад
Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и Monview.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 49 338
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 732
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 29 258
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 075
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 466
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум