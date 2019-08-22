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18:50, 22 августа 2019 258
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Банду подростков из Калуги обвинили в 39 преступлениях

Банду подростков из Калуги обвинили в 39 преступлениях

Банду подростков из Калуги обвинили в 39 преступлениях. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

Всего обвинение предъявили семерым подозреваемым, пятеро из которых несовершеннолетние.

По версии следствия, с марта 2018 по январь 2019 года обвиняемые совершали кражи из магазинов, торговых павильонов и подъездов. Добычей преступников стали продукты питания, велосипеды, мобильные телефоны, ноутбуки и другое имущество. Похищенное злоумышленники продавали.

Помимо этого один из несовершеннолетних обвиняется в грабеже с применением насилия. В марте 2018 года он напал сзади на мальчика, который шел домой со школы, закрыл ему рукой рот и довел до крыльца ближайшего подъезда.

Нападавший потребовал у мальчика отдать ему телефон, в противном случае угрожал ударить его о перила. От испуга мальчик отдал свой мобильный телефон, после чего обвиняемый скрылся.

Уголовное дело направлено в суд.


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