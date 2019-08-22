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15:37, 22 августа 2019 86
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А что в кино? «Эбигейл», «Бык» и другие премьеры

А что в кино? «Эбигейл», «Бык» и другие премьеры

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Среди новинок этой недели, в частности среди российских, особенно выделяется фильм «Эбигейл» режиссера Александра Богуславского, снятый в жанре фэнтези.

Еще одна российская новинка — криминальная драма «Бык» режиссера Бориса Акопова, действие которого происходит в 90-е годы. Комедия «Трудности выживания» режиссера Евгения Торреса рассказывает о весьма необычном приключении на необитаемом острове.

Также зрители увидят ряд зарубежных фантастических новинок — «Божественная любовь», «Свет моей жизни», «Малышка зомби».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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