А что в кино? «Эбигейл», «Бык» и другие премьеры

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Среди новинок этой недели, в частности среди российских, особенно выделяется фильм «Эбигейл» режиссера Александра Богуславского, снятый в жанре фэнтези.
Еще одна российская новинка — криминальная драма «Бык» режиссера Бориса Акопова, действие которого происходит в 90-е годы. Комедия «Трудности выживания» режиссера Евгения Торреса рассказывает о весьма необычном приключении на необитаемом острове.
Также зрители увидят ряд зарубежных фантастических новинок — «Божественная любовь», «Свет моей жизни», «Малышка зомби».
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «
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