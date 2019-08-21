В Сараевском районе мужчина хранил марихуану, чтобы «лечить изжогу»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сараевский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который хранил дома марихуану. Об этом сообщил сайт ИД «
У подсудимого изъяли 200 граммов марихуаны.
Мужчина заявил, что наркотик понадобился ему, чтобы лечить изжогу.
Для этой цели он нарвал дикорастущую коноплю, высушил ее и хранил дома, «ожидая очередного приступа изжоги».
Правоохранители изъяли содержимое. Мужчине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ центре Рязани столкнулись «Лексус» и «Ниссан»
|
cледующая новость →Около кафе на улице Есенина ограбили мужчину
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.