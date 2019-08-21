В Рязани откроется выставка репродукций Моне

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С 29 августа по 31 октября в Музее истории молодежного движения пройдет выставка «Клод Моне. Век Импрессионизма». Об этом сообщил
Выставка расскажет о шести самых известных представителях импрессионизма — Клода Моне, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Эдгара Дега, Камиля Писсарро и Пьера Огюст Ренуара.
Экспозиция представит репродукции работ художников в виде кракелюров.
«В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукции — не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника», — отметили в музее.
Стоимость билета на выставку — 150 рублей (льготный), 200 рублей (студенческий), 250 рублей (взрослый).
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