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16:13, 21 августа 2019 260
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В Рязани откроется выставка репродукций Моне

В Рязани откроется выставка репродукций Моне

С 29 августа по 31 октября в Музее истории молодежного движения пройдет выставка «Клод Моне. Век Импрессионизма». Об этом сообщил сайт выставки.

Выставка расскажет о шести самых известных представителях импрессионизма — Клода Моне, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Эдгара Дега, Камиля Писсарро и Пьера Огюст Ренуара.

Экспозиция представит репродукции работ художников в виде кракелюров.

«В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукции — не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника», — отметили в музее.

Стоимость билета на выставку — 150 рублей (льготный), 200 рублей (студенческий), 250 рублей (взрослый).


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