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19:21, 21 августа 2019 146
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В Коломне разбился парашютист

В Коломне разбился парашютист

Парашютист, у которого во время прыжка не раскрылся основной купол, разбился в спортивном клубе в Коломне, передает РИА Новости со ссылкой на следователей.

Инцидент произошел днем в среду, 21 августа. Мужчина занимался с группой любительскими прыжками. Из-за отказа системы парашют не раскрылся, мужчина использовал запасной, однако оказался уже на маленькой высоте. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следователи организовали проверку по данному факту.

Ранее подобный случай произошел в Рязанской области.


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