В день «Рязанского каравайца» до Кораблина пустят дополнительные автобусы

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В субботу, 24 августа, около села Кораблино состоится фестиваль крестьянского труда и сельского отдыха «
От автостанции «РПАП» (улица Новая, 86) по расписанию будут проходить автобусы маршрутов №123 «Рязань-Кораблино», №134 «Рязань-Вышгород», №113 «Рязань-Лужки».
Кроме того, от «Глобуса» пустят дополнительный транспорт с указателем «На фестиваль». Он отправится в 10:00 и в 10:30, проезд обойдется в 30 рублей.
Обратно в Рязань можно будет вернуться на проходящих автобусах маршрутов №123 «Рязань-Кораблино», №134 «Рязань-Вышгород», которые отправятся в 14:35 и в 15:15.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.