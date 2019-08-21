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13:01, 21 августа 2019 693
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В день «Рязанского каравайца» до Кораблина пустят дополнительные автобусы

В день «Рязанского каравайца» до Кораблина пустят дополнительные автобусы

В субботу, 24 августа, около села Кораблино состоится фестиваль крестьянского труда и сельского отдыха «Рязанский караваец». Начало в 11:00, добраться до места его проведения можно будет на автобусах, сообщил сайт Рязанского района.

От автостанции «РПАП» (улица Новая, 86) по расписанию будут проходить автобусы маршрутов №123 «Рязань-Кораблино», №134 «Рязань-Вышгород», №113 «Рязань-Лужки».

Кроме того, от «Глобуса» пустят дополнительный транспорт с указателем «На фестиваль». Он отправится в 10:00 и в 10:30, проезд обойдется в 30 рублей.

Обратно в Рязань можно будет вернуться на проходящих автобусах маршрутов №123 «Рязань-Кораблино», №134 «Рязань-Вышгород», которые отправятся в 14:35 и в 15:15.


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