В четверг в Рязанской области ожидается дождь и гроза. Прогноз погоды

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В четверг, 22 августа, в Рязанской области ожидается до +30 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, небольшой дождь и гроза.
Ветер днем северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15.
Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +25, +30.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.