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14:53, 21 августа 2019 163
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В четверг на шести рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг на шести рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг, 22 августа, на шести рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Первомайский проспект, дома 37/1, 37-а, 35, 35-г, 33, 29/2;
  • улица Дзержинского, дома 3, 5;
  • Пожарный переулок, дом 1-б.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 воду отключат по следующим адресам:

  • улица Фрунзе, дома 29, 32;
  • улица Горького, дома 45, 49, 49-а;
  • улица Свободы, дома 66, 71, 73, 75.

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