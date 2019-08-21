В центре Рязани столкнулись «Лексус» и «Ниссан»

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В среду, 21 августа, в центре Рязани столкнулись Lexus и Nissan. ДТП произошло около дома №29 по улице Горького, сообщили подписчики группы «
По словам очевидцев, никто из людей не пострадал. Скорая помощь, попавшая в кадр, просто проезжала мимо.
«Затор уже неслабый. Прокладывая путь, учитывайте», — предупредил автор поста.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.