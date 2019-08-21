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17:56, 21 августа 2019 188
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Рязанский врач показал тверским коллегам, как прооперировать пациентов с тяжелым заболеванием позвоночника

Рязанский врач показал тверским коллегам, как прооперировать пациентов с тяжелым заболеванием позвоночника

Рязанский нейрохирург Андрей Косолапов показал тверским коллегам, как прооперировать пациентов с тяжелым заболеванием позвоночника. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В обоих случаях пациентами врача стали мужчины. У одного из них диагностирован стеноз позвоночного канала — заболевание, при котором межпозвонковые грыжи сдавливают спинной мозг и другие элементы нервной системы. У второго тот же диагноз осложнился нестабильностью позвоночника.

«С помощью хирургического вмешательства мы освобождаем элементы нервных системы от давления. Кроме того, у второго пациента мы стабилизировали позвоночник с помощью погружного импланта. Это специальное приспособление, которое помогает восстановить естественную форму позвоночника и сохранить его динамические свойства. Они прочно фиксируют позвонки в нужной позиции», — рассказал Андрей Косолапов.

Навыки по выполнению сложных операций рязанский врач получил в Германии.


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