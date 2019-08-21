Рязанским воспитателям и учителям увеличат зарплату

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В Рязанской области увеличат зарплату воспитателям и учителям. Увеличение средств на оплату труда работников детсадов и школ обсудили 20 августа на выездном заседании регионального правительства в Михайлове.
Объемы финансирования на 2019 год скорректировали по ряду направлений областной программы по развитию образования и молодежной политики.
В частности, увеличилась сумма на покупку оборудования, учебных пособий для ссузов и капремонт здания Центра цифрового образования детей в рамках реализации региональных проектов «Молодые профессионалы» и «Цифровая образовательная среда».
Кроме того, предусмотрены субсидии на создание в школьных музеях военно-патриотического профиля экспозиций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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