Около кафе на улице Есенина ограбили мужчину

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Около кафе на улиц Есенина ограбили мужчину. Об этом сообщила
Как рассказал полицейским 37-летний пострадавший, он поругался с одним из посетителей заведения. Мужчины вышли на улицу, где злоумышленник ударил потерпевшего. Затем он отобрал у него телефон и скрылся.
Опросив свидетелей, оперативники предположили, что к преступлению может быть причастен 27-летний рязанец, которого ранее неоднократно судили — рецидивист начинал с карманных краж, а потом перешел на грабежи.
Подозреваемого разыскали, у него обнаружили похищенный телефон. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.
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