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15:41, 21 августа 2019 246
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На улице Советской в Туле установили «плавающие» люки

На улице Советской в Туле установили «плавающие» люки

В среду, 21 августа, на улице Советской в районе пересечения с улице Энгельса установили «плавающие» люки. Об этом сообщил сайт администрации Тулы.

Верхняя часть «плавающего» люка опирается не на стенки колодца, а на конструкцию дорожного полотна. При изменении его уровня меняется и высота люка. Это исключает смещение нагрузки на крышку люка и его поломку.

В этом году в городе планируют привести в порядок около тысячи люков, более 600 из них уже заменили.

Фото с сайта администрации Тулы


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