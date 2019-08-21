На повышение безопасности рязанских дорог выделили еще 345 миллионов

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На повышение безопасности рязанских трасс в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили еще 345 миллионов рублей. Увеличение финансирования программы «Дорожное хозяйство и транспорт» обсудили 20 августа на выездном заседании регионального правительства в Михайлове.
Средства направят на приведение в нормативное состояние местных дорог, в том числе ведущих к значимым социальным и производственным объектам на селе.
Кроме того, на 2020 и 2021 годы запланированы 80 миллионов субсидий на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в пригородном сообщении.
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