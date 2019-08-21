Малообеспеченным калужским первоклассникам подарили рюкзаки и канцтовары

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Малообеспеченным калужским первоклассникам из Людиновского района подарили рюкзаки и канцтовары. Акцию «Собери ребенка в школу» волонтеры провели при поддержке местного отделения «Единой России» и отдела соцзащиты районной администрации,
В Доме детского творчества для 35 первокласников устроили праздник. Детей и их родителей поздравила замсекретаря местного отделения партии, глава Людинова Татьяна Прохорова.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.