Липчанка на «Пежо» сбила женщину-пешехода

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Липчанка на Peugeot сбила женщину-пешехода. Об этом
Авария произошла во вторник, 20 августа, в 21:45 на улице Кривенкова. 44-летняя горожанка на Peugeot 107 сбила женщину, которая переходила дорогу не по «зебре». Та получила травмы.
44-летнюю пострадавшую доставили в больницу. После оказания помощи ее отпустили.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.