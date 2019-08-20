Завершилось расследование дела рязанца, до смерти забившего мать

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Завершилось расследование дела рязанца, который до смерти забил свою мать. Материалы по части 4 статьи 111 УК передали в суд, сообщил
Трагедия произошла 11 апреля 2019 года, Известно, что 29-летний мужчина выпивал со своей 57-летней матерью и общими знакомыми в квартире на улице Черновицкой.
Женщина отказалась дать сыну денег на алкоголь, произошел конфликт. Во время ссоры мужчина начал бить пострадавшую по телу и голове, от полученных травм она скончалась.
Напомним, сначала подозреваемый скрыл криминальную причину смерти своей матери.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.