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Фото: Pixabay.com
За первые два дня охотничьего сезона в Рязанской области выявили 23 нарушения. Об этом сообщили в региональном минприроды.
В субботу, 17 августа, в области открылась
В ведомстве напомнимли, что охотники должны носить с собой билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу дичи, а также путевку.
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