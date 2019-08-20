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15:23, 20 августа 2019 226
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За первые два дня охотничьего сезона в Рязанской области выявили 23 нарушения

За первые два дня охотничьего сезона в Рязанской области выявили 23 нарушения

Фото: Pixabay.com

За первые два дня охотничьего сезона в Рязанской области выявили 23 нарушения. Об этом сообщили в региональном минприроды.

В субботу, 17 августа, в области открылась летне-осенняя охота. За выходные специалисты провели более полусотни рейдов. Они изъяли четыре единицы гладкоствольного и одну единицу нарезного оружия. По части 1 статьи 8. 37 КоАП нарушителям грозит штраф до четырех тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой, или лишение права охотиться на срок до двух лет.

В ведомстве напомнимли, что охотники должны носить с собой билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу дичи, а также путевку.


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