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В Тульской области неизвестный сбил трех инвалидов-колясочников, сообщил
Авария произошла в понедельник, 19 августа, в Алексинском районе. Водитель скрылся с места происшествия.
В результате все трое получили незначительные травмы.
«Полицией принимаются все необходимые меры для установления личности и местонахождения водителя», — говорится в сообщении.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.