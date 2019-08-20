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15:00, 20 августа 2019 102
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В среду в Канищеве отключат свет. Адреса

В среду в Канищеве отключат свет. Адреса

В среду, 21 августа, в Канищеве отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Школьная, дома с 1 по 17, дома с 42 по 66, дом 63-а;
  • улица Вишневый переулок, дома с 1 по 16;
  • улица Полевая, дома 76, 77-а, 77-б, 78-б, 78, 79, 80, 82;
  • улица Колхозная, дома с 1 по 53.

Работы производит МУП «РГРЭС».


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