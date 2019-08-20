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В Спасском районе на три дня отключат газ. О работах на газопроводе в селе Аргамаково сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 8:00 21 августа до 16:00 23 августа газа не будет в следующих населенных пунктах:
Кроме того, газ отключат в селе Муратово Шиловского района.
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