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17:38, 20 августа 2019 151
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В Спасском районе на три дня отключат газ

В Спасском районе на три дня отключат газ

В Спасском районе на три дня отключат газ. О работах на газопроводе в селе Аргамаково сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 8:00 21 августа до 16:00 23 августа газа не будет в следующих населенных пунктах:

  • Шатрище;
  • Кутуково;
  • Бессоновка;
  • Устрань;
  • Фатьяновка;
  • Старая Рязань;
  • Аргамаково;
  • Исады;
  • Красный Яр;
  • Студенец.

Кроме того, газ отключат в селе Муратово Шиловского района.


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