В больнице михайловского поселка отремонтируют отопление за три миллиона

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Фото: Pixabay.com
В больнице михайловского поселка отопление отремонтируют за три миллиона рублей. Об этом
Во вторник, 20 августа, в поселок приехал губернатор Николай Любимов. Местные жительницы попросили его решить вопрос с ремонтом больницы и организацией круглосуточного стационара. Глава региона поручил министру здравоохранения Андрею Прилуцкому разобраться с ситуацией.
Прилуцкий пояснил, что финансирование ремонта помещений больницы запланировали на следующий год. На ремонт отопления уже выделили три миллиона рублей.
Сейчас в больнице есть 15 коек дневного стационара.
«Организация круглосуточного стационара в этом лечебном учреждении не планируется, поскольку в ГБУ РО „Михайловская МРБ“, которая находится в 10 километрах, есть свободные места», — говорится в сообщении на сайте правительства.
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