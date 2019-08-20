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20:23, 20 августа 2019 91
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В больнице михайловского поселка отремонтируют отопление за три миллиона

В больнице михайловского поселка отремонтируют отопление за три миллиона

Фото: Pixabay.com

В больнице михайловского поселка отопление отремонтируют за три миллиона рублей. Об этом сообщил сайт рязанского правительства.

Во вторник, 20 августа, в поселок приехал губернатор Николай Любимов. Местные жительницы попросили его решить вопрос с ремонтом больницы и организацией круглосуточного стационара. Глава региона поручил министру здравоохранения Андрею Прилуцкому разобраться с ситуацией.

Прилуцкий пояснил, что финансирование ремонта помещений больницы запланировали на следующий год. На ремонт отопления уже выделили три миллиона рублей.

Сейчас в больнице есть 15 коек дневного стационара.

«Организация круглосуточного стационара в этом лечебном учреждении не планируется, поскольку в ГБУ РО „Михайловская МРБ“, которая находится в 10 километрах, есть свободные места», — говорится в сообщении на сайте правительства.


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