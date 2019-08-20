Тамбовские врачи не смогли спасти зрение девочке из Липецка

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Тамбовские врачи не смогли спасти зрение 9-летней девочке, которая получила серьезную травму глаза в лагере под Липецком, пишет
Ребенка госпитализировали в офтальмологическое отделение областной больницы №2, однако, по данным источника, лечение не дало никаких результатов.
Во время операции офтальмологи смогли расправить уцелевший фрагмент сетчатки и сохранить глазное яблоко, наложив на него четырнадцать швов.
«Пострадавшая каждую неделю приезжает в Тамбов на процедуры. Затем она отправится в московскую клинику для операции, которая необходима для сохранения эстетики лица», — говорится в сообщении.
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