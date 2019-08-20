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Фото: Pixabay.com
Николаю Любимову пожаловались на состояние михайловского обхода. Во вторник, 20 августа, губернатор побеседовал с жителями района во время выездного заседания правительства,
Любимов поручил оперативно подготовить заявку в Минтранс для включения обхода Михайлова в план ремонта: объездная дорога с этого года находится в федеральной собственности.
Губернатор также заявил, что надо усилить поддержку всех муниципальных образований в ремонте дорог местного значения.
«Всем районам надо помогать, и мы знаем у кого лучше ситуация, а у кого похуже, — отметил Любимов. — Сейчас национальные проекты, которые мы реализуем в этой сфере, позволяют нам направить больше ресурсов на эти автодороги».
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.