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10:29, 20 августа 2019 88
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Из храма в Солотче украли пожертвования

Из храма в Солотче украли пожертвования

Из храма Рождества Пресвятой Богородицы Солотчинского монастыря украли пожертвования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По словам представителя храма, днем с иконы пропали золотые кольца, оставленные прихожанами. Прибывшие полицейские осмотрели место преступления, а также изучили записи с камер наблюдения.

Оказалось, что украшения украл 22-летний житель Рязанского района, который ранее уже попадал в поле зрения оперативников.

Подозреваемого разыскали и задержали, пожертвования он продал как лом золота.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.


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