Из храма в Солотче украли пожертвования

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Из храма Рождества Пресвятой Богородицы Солотчинского монастыря украли пожертвования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По словам представителя храма, днем с иконы пропали золотые кольца, оставленные прихожанами. Прибывшие полицейские осмотрели место преступления, а также изучили записи с камер наблюдения.
Оказалось, что украшения украл 22-летний житель Рязанского района, который ранее уже попадал в поле зрения оперативников.
Подозреваемого разыскали и задержали, пожертвования он продал как лом золота.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.
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