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12:12, 2 августа 2019 100
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Жители шести рязанских улиц на две недели останутся без горячей воды

Жители шести рязанских улиц на две недели останутся без горячей воды

Жители шести рязанских улиц на две недели останутся без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за плановых профилактических работ с 5 по 18 августа воды не будет по следующим адресам:

  • улица Бирюзова, дома 22, 22-а (детсад №148), 22 корпус 1, 23, 23-а (школа №65), 23 корпус 1, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25-а (школа №66), 26, 27, 28;
  • улица Дружная, дома 13-а, 13-б, 16 корпус 1;
  • улица Интернациональная, дома 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 21, 21-а (детсад №154), 21 корпус 1, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 23 корпус 1;
  • улица Качевская, дома 15/1, 15/2, 18-а, 34 корпус 1, 34 корпус 3, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1;
  • улица Поселковая, 6-а, 7-а;
  • улица Предзаводская, дома 13, 15, 3/12, 8, 9.

Кроме того, с 5 по 8 августа горячей воды не будет в доме 12-а на улице Ленина (детсад №59).

С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.


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