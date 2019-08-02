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Жители шести рязанских улиц на две недели останутся без горячей воды. Об этом сообщила
Из-за плановых профилактических работ с 5 по 18 августа воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, с 5 по 8 августа горячей воды не будет в доме 12-а на улице Ленина (детсад №59).
С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.