В Тамбовской области на ремонт дорог в этом году направят 6,22 миллиарда

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В 2019 году Росавтодор отремонтирует в Тамбовской области 73 километра дорог. Об этом передает
В числе наиболее значимых объектов — дорога на Москву Р-22 «Каспий», где к завершается реконструкция участка протяженностью 12 километров. Его расширят и установят там освещение.
Прежде всего, развязка появится в районе Мичуринска, где наиболее интенсивное движение.
До начала реконструкции на участке было две полосы и не справлялся с нагрузкой, составляющей 14 тысяч автомобилей в сутки.
Отмечается, что после окончания работ пропускная способность увеличится почти в 2,5 раза.
Движение по обновленному участку должны запустить к октябрю 2019 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Атмосфера летнего леса. Окский заповедник опубликовал видео с фотоловушек
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.