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9:22, 2 августа 2019 76
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В Тамбовской области на ремонт дорог в этом году направят 6,22 миллиарда

В Тамбовской области на ремонт дорог в этом году направят 6,22 миллиарда

В 2019 году Росавтодор отремонтирует в Тамбовской области 73 километра дорог. Об этом передает ТАСС.

В числе наиболее значимых объектов — дорога на Москву Р-22 «Каспий», где к завершается реконструкция участка протяженностью 12 километров. Его расширят и установят там освещение.

Прежде всего, развязка появится в районе Мичуринска, где наиболее интенсивное движение.

До начала реконструкции на участке было две полосы и не справлялся с нагрузкой, составляющей 14 тысяч автомобилей в сутки.

Отмечается, что после окончания работ пропускная способность увеличится почти в 2,5 раза.

Движение по обновленному участку должны запустить к октябрю 2019 года.


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