В Рязани стартовал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019». Фото

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани стартовал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019». Первые выступления на семи сценах начались в 17 часов на улице Почтовой и Лыбедском бульваре.
На сцене за памятником Ленина первой выступила кавер-группа Hot Stuff с песней Валентина Стрыкало «Яхта», на акустической сцене стартовал Алексей Савкин.
Рядом расположился свободный микрофон объединенный с поэтической сценой.
«Олдскульная» сцена на Лыбедском бульваре начала выступление с квинтета хора рязанской епархии.
Около памятника Коловрату первыми спели — «Вчерашний День» с хитами группы КиШ. Рядом с облдумой рязанцев ждут выставки художников и хэндмейд.
Детская сцена расположена около почтамта между Почтовой и Лыбедским бульваром. Молодежная площадка стартовала с баттла по брейк-дансу. В течение вечера там выступят рэп-исполнители, также пройдет баттл диджеев.
Итоговое награждение победителей пройдет в конце фестиваля на сцене за памятником Ленину. Проголосовать за понравившегося исполнителя можно с помощью QR-кода.
Фестиваль продлится до 22 часов.
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