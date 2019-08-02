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18:21, 2 августа 2019 130
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В Рязани стартовал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019». Фото

В Рязани стартовал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019». Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани стартовал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019». Первые выступления на семи сценах начались в 17 часов на улице Почтовой и Лыбедском бульваре.

На сцене за памятником Ленина первой выступила кавер-группа Hot Stuff с песней Валентина Стрыкало «Яхта», на акустической сцене стартовал Алексей Савкин.

Рядом расположился свободный микрофон объединенный с поэтической сценой.

«Олдскульная» сцена на Лыбедском бульваре начала выступление с квинтета хора рязанской епархии.

Около памятника Коловрату первыми спели — «Вчерашний День» с хитами группы КиШ. Рядом с облдумой рязанцев ждут выставки художников и хэндмейд.

Детская сцена расположена около почтамта между Почтовой и Лыбедским бульваром. Молодежная площадка стартовала с баттла по брейк-дансу. В течение вечера там выступят рэп-исполнители, также пройдет баттл диджеев.

Итоговое награждение победителей пройдет в конце фестиваля на сцене за памятником Ленину. Проголосовать за понравившегося исполнителя можно с помощью QR-кода.

Фестиваль продлится до 22 часов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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