В Рязани почтили память погибших в локальных войнах

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В День ВДВ, 2 августа, на площади Маргелова почтили память погибших в локальных войнах. Церемония началась с возложения гирлянды к памятнику. Ее под оружейные залпы вынесли курсанты десантного училища.
Первыми цветы к вечному огню возложили вице-губернатор Игорь Греков, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Инюцин и начальник училища ВДВ Алексей Рагозин.
После них к монументу подошли и. о. главы городской администрации Елена Сорокина, представители областной и городской дум, министерств и силовых ведомств региона, а также общественных организаций.
В память о погибших объявили минуту молчания. Завершилась церемония возложением цветов к памятнику Маргелову.
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