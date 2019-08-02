Сотрудники рязанского УФСБ остановили террористов, планировавших нападение на воинскую часть

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Сотрудники рязанского УФСБ, совместно с коллегами из Владимирской области, остановили террористов, планировавших нападение на воинскую часть. Об этом сообщил
«Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны», — уточнил представитель УФСБ.
Как оказалось, группировкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.