Рязанец стал лучшим сантехником России и снялся в рекламе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Василий Карцев из Рязани победил во всероссийском конкурсе сантехников и снялся в рекламе геля для удаления засоров. Ролик показали на федеральных каналах.
Известно, что мужчина занимается монтажом сантехники на протяжении 20-ти лет. Он дважды становился финалистом чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России», а кубок победителя получил в 2017 году.
«Никаких кастингов Василий не проходил и о телевизионной карьере не мечтал, но от такого неожиданного предложения отказываться не стал», — отметили организаторы конкурса.
Они также пригласили желающих побороться за победу, подать заявки можно на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВладимирское «Торпедо» обыграло питерский «Зенит-2»
|
cледующая новость →На День ВДВ в Рязани прошел флешмоб дедов Морозов
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.