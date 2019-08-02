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14:28, 2 августа 2019 623
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Рязанец стал лучшим сантехником России и снялся в рекламе

Рязанец стал лучшим сантехником России и снялся в рекламе

Василий Карцев из Рязани победил во всероссийском конкурсе сантехников и снялся в рекламе геля для удаления засоров. Ролик показали на федеральных каналах.

Известно, что мужчина занимается монтажом сантехники на протяжении 20-ти лет. Он дважды становился финалистом чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России», а кубок победителя получил в 2017 году.

«Никаких кастингов Василий не проходил и о телевизионной карьере не мечтал, но от такого неожиданного предложения отказываться не стал», — отметили организаторы конкурса.

Они также пригласили желающих побороться за победу, подать заявки можно на сайте.


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