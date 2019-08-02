Рязанец на «УАЗе» погиб, врезавшись в фуру

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в четверг, 1 августа, на 188-ом километре трассы М-5 в Рязани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 22:05 водитель «УАЗ Патриот», ехавший в сторону Самары", врезался в стоящую фуру с полуприцепом под управлением 46-летнего жителя Скопинского района.
От полученных травм рязанец скончался.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.