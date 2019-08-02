Рязанцы отметили 89-ю годовщину создания ВДВ. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани отметили 89 годовщину создания Воздушно-десантных войск. Праздник прошел в пятницу, 2 августа, на стадионе Спартак.
Перед ним для рязанцев прошла выставка военной техники. На ней представили парашюты, платформы для них, «КамАЗ», БТР и БМД.
Праздник посетили вице-губернатор Игорь Греков, начальник училища ВДВ Алексей Рагозин, заместитель председателя Рязанской областной думы Александр Шевырев, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская, и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина.
Торжество началось с приземления парашютистов с флагами России, Рязани, области и ВДВ.
На стадионе Греков поздравил собравшихся с праздником.
«Все знают, что Рязань — столица ВДВ. Наше, прославленное на весь мир, училище развивается и готовит профессионалов высшего уровня. Наши бойцы с честью выполняют задачи, в том числе особой государственной важности. Для нас десантники всегда находятся в зоне особого внимания. Уважаемые курсанты, желаю вам спокойного мирного неба, здоровья и благополучия вашим семьям», — заключил Греков, вручив региональные награды лучшим военным.
После официальной части на стадионе началась военно-прикладная эстафета: десантники на время разбирали автоматы, бегали в противогазах, костюмах РХБ защиты, бронежилетах, с гирями и «раненными» на время. Ее победителем стал третий батальон высшего образования училища ВДВ.
После соревнований для рязанцев выступил отряд спецназначения «Росич», который с холостыми патронами и гранатами инсценировал захват военной базы противника.
Также курсанты десантного училища выступили с показательными выступлениями по рукопашному бою и стрельбе из автоматов.
Завершился праздник композицией «Синева», которую исполнил ансамбль «Крылатая пехота».
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