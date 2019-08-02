Рабочего из Узбекистана осудили за убийство в Клепиковском районе

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В Рязанской области вынесли приговор 34-летнему уроженцу Узбекистана. Мужчину обвиняли в убийстве, сообщил
По данным следствия в ночь с 8 на 9 декабря 2018 года группа приезжих рабочих, незаконно трудившихся в районе, встретились для выяснения отношений. Во время ссоры 34-летний мужчина выпил и не выдержал оскорблений. Достав нож, он
Пострадавший скончался от потери крови, пока его знакомые ловили попутку.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к десяти годам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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