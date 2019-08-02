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10:18, 2 августа 2019 192
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Рабочего из Узбекистана осудили за убийство в Клепиковском районе

Рабочего из Узбекистана осудили за убийство в Клепиковском районе

В Рязанской области вынесли приговор 34-летнему уроженцу Узбекистана. Мужчину обвиняли в убийстве, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия в ночь с 8 на 9 декабря 2018 года группа приезжих рабочих, незаконно трудившихся в районе, встретились для выяснения отношений. Во время ссоры 34-летний мужчина выпил и не выдержал оскорблений. Достав нож, он ударил 44-летнего земляка в живот.

Пострадавший скончался от потери крови, пока его знакомые ловили попутку.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к десяти годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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