Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:04, 2 августа 2019 170
 0    0

Отделался ушибом. Рязанца едва не сбили на пешеходном переходе

Отделался ушибом. Рязанца едва не сбили на пешеходном переходе

Вечером в четверг, 1 августа, на пересечении улиц Урицкого и Новой чуть не сбили рязанца. Молодой человек шед по нерегулируемому переходу.

По его словам, сзади него пронеслась машина, марку которой он не запомнил. На скорости автомобиль задел руку пешехода, тот получил сильный ушиб.

«Я даже не понял, что случилось, но боль почувствовал. Пришлось накладывать эластичный бинт», — рассказал пострадавший.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Нарушая закон и пороча репутацию. Зачем «Ноев Ковчег» строит третий дилерский центр на Московском шоссе?

Нарушая закон и пороча репутацию. Зачем «Ноев Ковчег» строит третий дилерский центр на Московском шоссе? 2

После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 573
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 830
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 13 839
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
22:09, 25 июля 2019 13 280
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
12:56, 31 июля 2019 12 291
Из областной детской больницы начали массово увольняться врачи 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум