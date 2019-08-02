Отделался ушибом. Рязанца едва не сбили на пешеходном переходе

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Вечером в четверг, 1 августа, на пересечении улиц Урицкого и Новой чуть не сбили рязанца. Молодой человек шед по нерегулируемому переходу.
По его словам, сзади него пронеслась машина, марку которой он не запомнил. На скорости автомобиль задел руку пешехода, тот получил сильный ушиб.
«Я даже не понял, что случилось, но боль почувствовал. Пришлось накладывать эластичный бинт», — рассказал пострадавший.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.