Из губернаторской гонки в Липецкой области выбыли еще два кандидата

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Липецкой области избирком завершилась проверка документов, которые подали кандидаты в губернаторы региона. Об этом сообщила «
Из гонки выбыли Евгений Третьяков (Аграрная партия России) и Вадим Давыдов (Казачья партия РФ).
Изначально избирком зарегистрировал девять претендентов. Фильтр не преодолели два кандидата — Олег Хомутинников («Парнас») и
На данный момент проверку прошли: Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Игорь Артамонов («Единая Россия»), Андрей Григорьев («Патриоты России»), Сергей Токарев (КПРФ) и Андрей Плотников («Коммунисты России»).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСтоимость строительство детсада в Кальном завысили на 25 миллионов
|
cледующая новость →Рязанцы отметили 89-ю годовщину создания ВДВ. Фото
После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.