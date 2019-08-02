Глава марки «Фольксваген» в России Томас Мильц поздравил «Германию Авто» с получением звания «Лучший дилер 2018»

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В четверг, 1 августа, глава марки Volkswagen в России Томас Мильц и руководитель отдела продаж Дмитрий Максимов прибыли в Рязань. В рамках поездки они посетили дилерский центр Volkswagen «
Кроме того, гости встретились с президентом группы компаний «Автоимпорт» Олегом Смирновым.
Мильц обсудил с руководителями компании вопросы дальнейшего развития бренда и высоко оценил потенциал региона.
Также он лично выразил признательность сотрудникам, благодаря которым официальный дилер Volkswagen «Германия Авто» удостоился звания «Лучший дилер 2018».
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