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10:41, 2 августа 2019 62

Глава марки «Фольксваген» в России Томас Мильц поздравил «Германию Авто» с получением звания «Лучший дилер 2018»

Глава марки «Фольксваген» в России Томас Мильц поздравил «Германию Авто» с получением звания «Лучший дилер 2018»

В четверг, 1 августа, глава марки Volkswagen в России Томас Мильц и руководитель отдела продаж Дмитрий Максимов прибыли в Рязань. В рамках поездки они посетили дилерский центр Volkswagen «Германия Авто».

Кроме того, гости встретились с президентом группы компаний «Автоимпорт» Олегом Смирновым.

Мильц обсудил с руководителями компании вопросы дальнейшего развития бренда и высоко оценил потенциал региона.

Также он лично выразил признательность сотрудникам, благодаря которым официальный дилер Volkswagen «Германия Авто» удостоился звания «Лучший дилер 2018».


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