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19:59, 2 августа 2019 129
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«Атмосфера свободы». Анна Рослякова оценила фестиваль «Подбелка-2019»

«Атмосфера свободы». Анна Рослякова оценила фестиваль «Подбелка-2019»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Анна Рослякова оценила девятый фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019». В пятницу, 2 августа, первый зампред правительства прогулялась по Почтовой вместе с и.о. мэра Рязани Еленой Сорокиной и организаторами Антоном Михайловым и Дмитрием Гавердовским.

Последние провели экскурсию для почетных гостей по сценам и площадками фестиваля.

«Фестиваль традиционный, чувствуется атмосфера свободы и песен», — сказала Рослякова.

Она отметила, что, несмотря на дождь, на «Подбелку» пришло много рязанцев.

«Здесь самый честный зритель, который от души хлопает и радуется. Наших людей ничем невозможно остановить, но есть чем удивить», — заключила Рослякова.

Напомним, девятый фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019» продлится до 22 часов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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