«Атмосфера свободы». Анна Рослякова оценила фестиваль «Подбелка-2019»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Анна Рослякова оценила девятый фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019». В пятницу, 2 августа, первый зампред правительства прогулялась по Почтовой вместе с и.о. мэра Рязани Еленой Сорокиной и организаторами Антоном Михайловым и Дмитрием Гавердовским.
Последние провели экскурсию для почетных гостей по сценам и площадками фестиваля.
«Фестиваль традиционный, чувствуется атмосфера свободы и песен», — сказала Рослякова.
Она отметила, что, несмотря на дождь, на «Подбелку» пришло много рязанцев.
«Здесь самый честный зритель, который от души хлопает и радуется. Наших людей ничем невозможно остановить, но есть чем удивить», — заключила Рослякова.
Напомним, девятый фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019» продлится до 22 часов.
© RZN.info
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