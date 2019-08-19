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17:37, 19 августа 2019 93
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Врачи рассказали о состоянии мотоциклиста, попавшего в аварию у «Глобуса»

Врачи рассказали о состоянии мотоциклиста, попавшего в аварию у «Глобуса»

Врачи рассказали о состоянии мотоциклиста, попавшего в аварию у «Глобуса».

По данным регионального минздрава, пострадавшего доставили в ОКБ. Специалисты диагностировали у него переломы руки и костей таза.

«Его состояние относительно удовлетворительное. Молодой человек проходит лечение в отделении травматологии, в среду его прооперируют», — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 18 августа, 20-летний житель области на Lada поворачивал с улицы Большой на улицу Советской Армии и врезался в мотоцикл Yamaha под управлением 28-летнего рязанца.

Очевидцы рассказали, что пострадавшего забрала «скорая».

Позже появилось видео столкновения.


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