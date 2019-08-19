RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Врачи рассказали о состоянии мотоциклиста, попавшего в аварию у «Глобуса».
По данным регионального минздрава, пострадавшего доставили в ОКБ. Специалисты диагностировали у него переломы руки и костей таза.
«Его состояние относительно удовлетворительное. Молодой человек проходит лечение в отделении травматологии, в среду его прооперируют», — говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 18 августа, 20-летний житель области на Lada поворачивал с улицы Большой на улицу Советской Армии и
Очевидцы
Позже появилось
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →«Сбербанк» снизил ставки по военной ипотеке
В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.