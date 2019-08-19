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15:03, 19 августа 2019 364

В Солотче прошел межрегиональный слет комсомольского актива ЦФО

В Солотче прошел межрегиональный слет комсомольского актива ЦФО

С 16 по 18 августа в Рязанской области прошел межрегиональный слет актива комсомола ЦФО. Его участниками стали делегации из Белогородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской областей и Москвы.

С приветственными словами к собравшимися обратились первый секретарь рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров, лидер рязанских комсомольцев Евгений Морозов, секретарь обкома КПРФ Эвелина Волкова, член президиума ВЖС «Надежда России» Лилия Кривцова и член поискового движения Алексей Царев.

После торжественного открытия и подъема флагов коммунистической партии и комсомола активисты рязанского отделения «Поискового движения России» провели мастер-классы по сборке и разборке оружия, стрельбе, а также продемонстрировали экспозицию оружия советской эпохи.

Завершился первый день слета игрой «Выборы», которую организовали член ЦКРК ЛКСМ РФ Елена Межуева, комсомолки Анжелика Соловьева и Александра Губанова.

На следующий день участники слета в полном составе выехали в Москву, чтобы присоединиться к шествию и митингу «За честные и чистые выборы». После возвращения в Рязань замруководителя Центра политической учебы при ЦК КПРФ Марат Музаев провел лекцию на тему работы в соцсетях.

Программа третьего дня включала в себя встречу слушателей с членом Центрального комитета комсомола Анастасией Ефремовой; секретарем ЦК КПРФ, первым секретарем ЦК ЛКСМ РФ Владимиром Исаковым и председателем ЦКРК комсомола Кариной Смотраковой.

Анастасия рассказала о системе грантовой поддержки, а также об опыте ряда региональных отделений в получении различного рода грантов и субсидий. Владимир и Карина в формате беседы пообщались с комсомольцами и ответили на их вопросы.

Перед закрытием слета Владимир Исаков наградил активных и отличившихся участников грамотами Центрального комитета.

Евгений Морозов поблагодарил гостей и организаторов за плодотворную работу, а Денис Сидоров выразил надежду, что «ребятам еще не раз удастся нанести визит рязанским коммунистам и комсомольцам».

После того, как с флагштоков спустили знамена, к памятнику Ленину возложили цветы.


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