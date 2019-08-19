В рязанскую поликлинику купили новый рентгеновский комплекс

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В рязанскую детскую поликлинику № 3 купили рентгеновский комплекс. Об этом сообщил региональный
Оборудование появилось на средства областного и федерального бюджетов в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».
«Комплекс установлен в предварительно подготовленном помещении, проведены испытания и получены контрольные снимки. Вскоре рентгеновский кабинет начнет работать», — говорится в сообщении.
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