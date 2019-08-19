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11:21, 19 августа 2019 182
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В понедельник на рязанских улицах массово отключили холодную воду

В понедельник на рязанских улицах массово отключили холодную воду

В понедельник, 19 августа, на рязанских улицах массово отключили холодную воду, сообщил сайт горадминистрации.

Из-за ремонта водопровода не будет воды по следующим адресам:

  • с 9:00 до 16:00: улица 7-я Линия, дома 7, 5, улица Керамзавод, дома с 1 по 34, 35а (детский сад №29), 8 (школа №22);
  • с 9:40 до окончания ремонтных работ улица 2-й Почтовый проезд, улица Мушковатовская, дома с 7 по 21;
  • с 10:00 до 16:00: улица Татарская, дома 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3;
  • с 10:00 до 17:00: улица Николодворянская, дома 19/40 (школа №7), 17, 11, 9, 7, 5, 1, 2, 4, 6, 10, 12, 12а, 14, 18, 18а, 20, 22, 24, улица Полонского, дома 7, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19 корпус 1, 4, 4 корпус 1, 2 корпус 1, 6, 12, 16, 14, б18, 20/13, улица Свободы, дома 52/2, 54/1, улица Ленина, дома 30б, улица Садовая, дом 33.

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5 дней назад
«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

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