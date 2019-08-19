В Муроме восстановили дом, пострадавший от взрыва газа

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В Муроме восстановили дом на улице Кленовой, пострадавший от взрыва бытового газа. Об этом сообщил портал
В пятницу, 16 августа, подрядчик ООО «Град» сдал объект. Комплекс «Струна» проверит сейсмоустойчивость здания, после чего будет решаться вопрос о заселении дома.
По всему периметру укрепили фундамент, в квартирах первого подъезда установили каркасы, стянувшие стены, пострадавшие при взрыве.
Хлопок бытового газа произошел в доме 2 июня. От взрыва в доме выбило окна, а также рухнули межэтажные перекрытия. Пострадали три человека, в том числе двое детей.
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